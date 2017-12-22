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İsrail askerlerinin şehit ettiği Filistinlinin cenaze töreni

-İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu şehit olan Kefarine son yolculuğuna uğurlandı

İsrail askerlerinin şehit ettiği Filistinlinin cenaze töreni

GAZZE (AA) - Gazze'nin kuzey kesimindeki Cibaliya beldesinde düzenlenen gösterilerde, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu şehit olan Zekeriya el-Kefarine (24) son yolculuğuna uğurlandı.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun beldesinde Kefarine için düzenlenen cenaze törenine yüzlerce kişi katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından, Kefarine'nin naaşı belde mezarlığında toprağa verildi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamayla, Gazze'nin kuzey kesimindeki Cibaliya beldesinde düzenlenen gösterilerde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu göğsünden yaralanan Kefarine'nin şehit olduğunu duyurmuştu.

İsrail askerlerinin, Gazze ve Batı Şeria'da ABD’nin Kudüs’ü "İsrail’in başkenti" olarak tanıma kararına tepki için düzenlenen gösterilere müdahalesinde bugün iki Filistinli şehit olmuş, 141 kişi yaralanmıştı.


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Anahtar Kelimeler:
CibaliyaGazzeIsrail
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