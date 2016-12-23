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İsrail askerlerinin vurduğu Filistinli genç öldü

- İsrail askerlerinin iki ay önce işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah şehrinde başından vurarak yaraladığı 16 yaşındaki Filistinli tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

İsrail askerlerinin vurduğu Filistinli genç öldü

RAMALLAH (AA) - İsrail askerlerinin ekim ayında başından vurduğu Filistinli gencin tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği bildirildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Batı Şeria'nın Ramallah şehrinde ekim ayındaki bir çatışma esnasında İsrail askerlerince başından vurularak yaralanan 16 yaşındaki Faris el-Bayid isimli genç, tedavi gördüğü Filistin Sağlık Merkezi'nde yaşamını yitirdi." ifadesine yer verildi.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs 1967'den beri İsrail işgali altında bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
FilistinIsrail
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