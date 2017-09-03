İsrail askerlerinin yaraladığı Filistinli öldü

RAMALLAH (AA) - İsrail askerlerinin geçen ay gözaltına alırken açtığı ateş sonucu yaralanan Filistinli tutuklu Raid es-Salihi'nin vefat ettiği bildirildi.

Filistin Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti Başkanı İsa Karaki, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 21 yaşındaki Salihi'nin geçen ağustos ayında, Batı Şeria'nın Beytullahim kentindeki Ed-Dıheyşe Mülteci Kampı'nda gözaltına alınırken İsrail askerleri tarafından vurulduğunu hatırlatarak, Filistinli gencin tedavi gördüğü Hadassa Ayn Karim Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadığını söyledi.

Karaki, Salihi'nin vurulmasının "savaş suçu" olduğunu belirterek, "Ölümünden İsrail sorumludur. Gözaltına alırken ateş açılmayabilirdi ancak kasıtlı olarak ve yakın mesafeden silahla vuruldu." dedi.

İsa Karaki, Filistinlilere yönelik işlenen bu tür suçlarla ilgili soruşturma komiteleri kurulması çağrısında da bulundu.