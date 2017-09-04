İsrail askerlerinin yaraladığı Filistinlinin ölmesi

GAZZE (AA) - Hamas, geçen ay İsrail askerlerinin gözaltına aldıkları sırada ateş açarak yaraladığı Filistinli tutuklu Raid es-Salihi'nin dün akşam hayatını kaybetmesine tepki gösterdi.

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım imzasıyla yayımlanan yazılı açıklamada, "Salihi'nin hayatını kaybetmesi İsrail işgal gücünün her türlü insani normları çiğneme konusunda gösterdiği ısrarcı tavrın açık bir delilidir." denildi.

İsrail'in işlediği, cezai müeyyide gerektiren, bu suçların Filistin halkının iradesi ve azmini kıramayacağı vurgulanan açıklamada, "tutukluların özgürlüğüne kavuşturulmasının Hamas'ın en önemli önceliği olduğu" ifade etti.

Filistin Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti Başkanı İsa Karaki, dün yaptığı açıklamada, geçen ağustos ayında Batı Şeria'nın Beytullahim kentindeki Ed-Dıheyşe Mülteci Kampı'nda gözaltına alındığı sırada İsrail askerleri tarafından vurularak yaralanan 21 yaşındaki Salihi'nin tedavi gördüğü Hadassa Ayn Karim Hastanesi'nde yaşamını yitirdiğini aktarmıştı.



