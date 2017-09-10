Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam Maçın ardından Sergio Agüero Ahmet Çakıroğlu
Renault, Volkswagen'i solladı
Liderliği Renault kaptı
Bodrum'da “Geleneksel 5. Balık Avı Festivali“
Balık Avı Festivali başladı
Plak Günleri başladı
Plak Günleri başladı
Bodrum caz yaptı
Bodrum caz yaptı
Esnaf sayısındaki artış sürüyor
Esnaf sayısındaki artış sürüyor

İsrail askerlerinin yıktığı okul yeniden açıldı

- İsrail askerlerinin 23 Ağustos’ta Beytullahim’e bağlı Cubb Ez-Zeyb köyünde yıktığı okul, aktivistler tarafından inşasının tamamlanmasının ardından Filistin Eğitim Bakanlığı yetkilileri tarafından bugün eğitime açıldı

İsrail askerlerinin yıktığı okul yeniden açıldı

BEYTULLAHİM (AA) – İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria’nın Beytullahim kentinde yıktığı köy okulu, bugün Filistin Eğitim Bakanlığı tarafından yeniden eğitime açıldı.

İsrail askerlerinin 23 Ağustos’ta Beytullahim’e bağlı Cubb Ez-Zeyb köyünde yıktığı okul, aktivistler tarafından inşasının tamamlanmasının ardından Filistin Eğitim Bakanlığı yetkilileri tarafından bugün eğitime açıldı.

Filistin Kurtuluş Örgütü’ne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı ve Yerleşim Birimleri ile Mücadele Heyeti Başkanı Velid Assaf AA muhabirine, "Okulun inşa süreci bölge halkı ve aktivistler tarafından çok hızlı bir şekilde tamamlandı. Şimdi öğrenciler okullarına dönmeye başladı." dedi.

Dün okuldaki çalışmaları yürüten aktivistler ve köy halkına müdahale için bölgeye gelen İsrail askerleri ile çevrede bulunan Filistinliler arasında arbede yaşanmış, İsrail güçleri göz yaşartıcı bomba ve plastik mermi kullanmıştı.

Heyet tarafından dün yapılan yazılı açıklamada, avukatların İsrail ordusunun okulu bir kez daha yıkmaması için mahkemeden geçici ihtiyat kararı aldıkları ifade edilmişti.

İsrail askerlerinin Cubb Ez-Zeyb köyünde ruhsatsız olduğu gerekçesiyle yıktığı 8 sınıflık okulda 64 Filistinli öğrenci eğitim görüyordu.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
FilistinIsrailIşgal Altındaki Batı Şeria
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5