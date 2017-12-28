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"İsrail barış ve huzura meydan okuyor"

- Malezya Başbakan Yardımcısı Hamidi: - "Bu küçük ülke (İsrail), Müslümanların ve Hristiyanların Kudüs’te bulunma haklarını engellemeye çalışıyor"

KUALA LUMPUR (AA) - Malezya Başbakan Yardımcısı Ahmet Zahid Hamidi, "Bu küçük ülke (İsrail), Müslümanların ve Hristiyanların Kudüs’te bulunma haklarını engellemeye çalışıyor." dedi.Hamidi, Melaka kentinde düzenlenen Noel kutlaması sırasında yaptığı konuşmada, dünyanın, Kudüs konusunda barış ve huzur için çabaladığını söyledi.

Hamidi, "Dünya toplumu Kudüs’te barış ve huzurun sağlanması için çabalarken, İsrail ve müttefikleri ise buna karşı meydan okuyor." ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunun Kudüs tasarısına 128 ülkenin onay verdiğini hatırlatan Hamidi, "BM Genel Kurulunda ezici üstünlükle Kudüs tasarısının kabul edilmesi, dünyanın bölgede barış ve huzur istediğini kanıtlıyor ancak bu küçük ülke (İsrail) Müslümanların ve Hristiyanların Kudüs’te bulunma haklarını engellemeye çalışıyor." değerlendirmesinde bulundu.

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MalezyaABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in Başkenti" Olarak Tanımasına Tepki
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