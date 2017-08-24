İsrail Başbakanı Netanyahu ABD heyetini kabul etti

KUDÜS (AA) - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın başdanışmanı ve damadı Jared Kushner başkanlığındaki heyetle bir araya geldi.

İsrail Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Netanyahu, ABD heyetini Doğu Kudüs'teki ofisinde kabulü öncesinde yaptığı konuşmada, görüşülmesi gereken çok mesele olduğunu ifade etti.

Bölgede barış, güvenlik, istikrar ve kalkınmanın nasıl sağlanacağına ilişkin konuların ele alınması gerektiğini söyleyen Netanyahu, bunların "gerçekleşebilecek hedefler" olduğunu belirtti.

Kushner ise ABD Başkanı Trump'ın bölgedeki tüm halklara refah ve barış sağlayacak bir çözüm bulunması konusunda kararlı olduğuna dikkati çekerken, "Bu yönde ABD Başkanı'nın istediği gibi saygılı ve sistemli şekilde çaba sarf eden Netanyahu ve ekibini takdir ediyoruz." ifadelerini kullandı.

İsrail-ABD ilişkilerinin her zamankinden daha güçlü olduğunu belirten Kushner, liderliği ve kendileriyle iş birliği için Netanyahu'ya teşekkür etti.

Filistin-İsrail barış sürecinin yeniden başlaması kapsamında bölgeye gelen heyette ayrıca, Trump'ın Uluslararası Müzakereler Özel Temsilcisi Jason Greenblatt, Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcısı Dina Powell ve ABD'nin İsrail Büyükelçisi David Friedman'ın da yer aldığı aktarıldı.

ABD heyetinin daha sonra Ramallah kentinde Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir araya gelmesi bekleniyor.

Kushner başkanlığındaki heyet, Filistin-İsrail barış görüşmelerinin yeniden başlaması çerçevesinde son iki günde gerçekleştirdiği tur kapsamında Suudi Arabistan, Katar, Ürdün ve Mısır'ı ziyaret etmişti.