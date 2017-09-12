İsrail Başbakanı Netanyahu Arjantin'de

KUDÜS (AA) - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "İran terör ahtapotu dünyaya silah göndermeye devam ediyor. Biz ise Tahran yönetiminin sınırlarımızın yakınında üs kurmasına izin vermemekte kararlıyız." dedi.

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, bazı Latin Amerika ülkelerini kapsayan ziyaretleri kapsamında Arjantin'in başkenti Buenos Aires'e gelen Netanyahu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Netanyahu, "İran terör ahtapotu dünyaya silah göndermeye devam ediyor. Biz ise Tahran yönetimine, sınırlarımızın yakınında üs kurmasına izin vermemekte kararlıyız." diye konuştu.

İsrail Başbakanı'na Latin Amerika gezisinde tarım, su, enerji ve iletişim alanlarında uzman iş adamları eşlik ediyor.

Binyamin Netanyahu'nun Latin Amerika turunda, sayısı 300 bini bulan Yahudi nüfusunun temsilcileriyle bir araya gelmesi planlanıyor. Netanyahu'nun Arjantin'in ardından Kolombiya ve Meksika'ya, daha sonra da Başkan Donald Trump'la görüşmek üzere ABD'ye gitmesi bekleniyor.