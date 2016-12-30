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İsrail Başbakanı Netanyahu hakkındaki yolsuzluk iddiaları

- Netanyahu'nun rüşvet aldığı iddialarıyla ilgili soruşturma açılacağı ileri sürüldü - İsrail Başbakanlık Ofisi: - "Son zamanlardaki tüm suçlamaların temelsiz olduğu ortaya çıkmıştır. Medyada yer alan bu suçlamalardan da bir sonuç çıkmayacaktır"

İsrail Başbakanı Netanyahu hakkındaki yolsuzluk iddiaları

KUDÜS (AA) - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkındaki yolsuzluk iddialarıyla ilgili soruşturma açılacağı öne sürüldü.

İsrail medyasında yer alan haberlerde, Başbakan Netanyahu hakkındaki yolsuzluk iddiaları üzerine polisin gelecek hafta başında soruşturma başlatacağı bildirildi. İsrail'in Kanal 2 televizyonu, soruşturma nedeninin Netanyahu'nun "biri İsrailli diğeri yabancı iki iş adamından yüksek miktarda rüşvet aldığı" yönündeki iddialar olduğunu kaydetti.

İsrail devlet radyosu da Başsavcı Avichai Mendelblit'in, Netanyahu'nun rüşvet aldığı iddialarıyla ilgili soruşturma açılmasına izin verdiğini duyurdu.

İsrail polisi ise konuyla ilgili daha sonra bilgilendirme yapılacağını açıkladı.

- Başbakanlık iddiaları reddetti

Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada ise Netanyahu hakkındaki söz konusu iddiaların gerçek dışı olduğu savunuldu.

Jerusalem Post gazetesinin haberine göre Başbakanlık açıklamasında, "Son zamanlardaki tüm suçlamaların temelsiz olduğu ortaya çıkmıştır. Medyada yer alan bu suçlamalardan da bir sonuç çıkmayacaktır. Her zaman söylediğimiz gibi tekrar söylüyoruz; bundan hiçbir sonuç çıkmaz çünkü ortaya çıkarılması gereken hiçbir şey yok." ifadelerine yer verildi.

İsrail'de başsavcılık geçen ay da kamuoyunda "denizaltı skandalı" olarak bilinen ve Netanyahu'nun da adının karıştığı yolsuzluk iddialarıyla ilgili soruşturma açılmasına karar vermişti.

İsrail'e denizaltı satan Alman şirketi ile Netanyahu'nun bağlantıları olduğu öne sürmüştü.

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Başbakan Binyamin NetanyahuRüşvetYolsuzluk
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