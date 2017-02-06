İsrail Başbakanı Netanyahu Londra'da

LONDRA (AA) - İngiltere'nin başkenti Londra'da temaslarda bulunan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İngiliz mevkidaşı Theresa May ile görüştü.

Başbakanlık ofisi "10 Numara"da başlayan görüşmede, İsrail tarafının İran'a yönelik yaptırımların artırılması konusunu gündeme getirmesi bekleniyor. Theresa May'in ise görüşmede, İsrail'in yasa dışı yerleşim yerlerinin sayısını artırma kararıyla ilgili hükümetinin rahatsızlığını iletmesi ve Ortadoğu sorununda iki devletli çözüme desteğin sürdüğünü söylemesi öngörülüyor.

İngiltere'de ana muhalefetteki İşçi Partisinin lideri Jeremy Corbyn, "İsrail hükümetinin Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 3 bin yeni yerleşim yeri inşa kararı uluslararası hukuka aykırıdır, ayrıca barış ve uluslararası güvenliğe de tehdit teşkil etmektedir." dedi. Corbyn, Başbakan May'e Netanyahu ile yapacağı görüşmede, "hükümetin Filistin halkının haklarını savunduğunu ve yanında olduğunu" söylemesi çağrısında bulundu.

İngiliz hükümeti geçen hafta yaptığı açıklamayla, Batı Şeria'ya daha fazla yerleşim birimleri inşa etme kararını kınadığını bildirmişti.

Görüşmede ayrıca Brexit sonrası ülkelerle ikili ticari anlaşmaları yapmaya hazırlanan İngiltere'nin İsrail ile de ticari anlaşma fırsatlarını değerlendirmesi bekleniyor. Birleşik Krallık, İsrail'in ikinci büyük ticaret ortağı konumunda bulunurken, iki ülke arasındaki ortak ticaret hacmi yaklaşık 5 milyar sterlin.

İngiltere ile İsrail arasındaki ilişkiler son dönemde iki olay dolayısıyla gerilmişti. İlki, İngiltere'nin Birleşmiş Milletler Genel Konseyinde (BMGK) İsrail'in yasa dışı yerleşim yerleriyle ilgili kınandığı karara verdiği destek. İkinci olay ise İsrail’in Londra Büyükelçiliğinde görevli Shai Masot'un bir restoranda İngiliz parlamenterleri itibarsızlaştırma planlarını anlatırken gizli kameraya yakalanması. Basına geçen ay yansıyan olay sonrası, İsrail'in Londra Büyükelçisi özür dilemiş, İngiliz hükümeti de konunun kapandığını vurgulamıştı.

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun bu hafta ABD'yi de ziyaret etmesi ve yeni ABD yönetimiyle görüşmesi bekleniyor.







