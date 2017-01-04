İsrail Batı Şeria'da 25 Filistinliyi gözaltına aldı

KUDÜS (AA) - İsrail askerlerinin, Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde 25 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Batı Şeria'nın Cenin, Tulkerem, Ramallah, Beytullahim ve El-Halil kentlerinde 25 Filistinli, İsrail askerleri tarafından gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlardan 9'unun Hamas'a mensup olduğu iddia edilen açıklamada ayrıca Cenin'de 3 av tüfeği ve mühimmat ele geçirildiği kaydedildi.

İsrail güçleri çeşitli gerekçelerle hemen her gün Filistinlilere yönelik operasyonlar düzenliyor.

Filistin makamlarının verilerine göre İsrail'deki hapishanelerde yaklaşık 7 bin Filistinli bulunuyor.



