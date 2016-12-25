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İsrail BMGK’nın kararına rağmen Yahudi yerleşim birimi inşa ediyor

- Kudüs Belediyesi’ne bağlı Bayındırlık ve İskan Komisyonu’nun Doğu Kudüs’te 5 bin 600 konutun inşası planını onaylaması bekleniyor

İsrail BMGK’nın kararına rağmen Yahudi yerleşim birimi inşa ediyor

KUDÜS (AA) - İsrail'in, işgal altındaki Filistin topraklarında yasa dışı tüm yerleşim faaliyetlerini "derhal ve tamamen" durdurmasını talep eden kararın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) kabul edilmesine rağmen, Doğu Kudüs'te 5 bin 600 yeni konut inşa etmeyi planladığı bildirildi.

İsrail devlet radyosunun Kudüs Belediyesi'nden adını vermek istemeyen bir yetkiliye dayandırdığı habere göre, belediyeye bağlı Bayındırlık ve İskan Komisyonu'nun kentin çevresindeki Yahudi yerleşim birimlerinin genişletilmesi çerçevesinde 5 bin 600 yeni konutun inşa edilmesi planını onaylaması bekleniyor.

Öte yandan, İsrail Hayoum gazetesinin haberinde ise yapılması planlanan 5 bin 600 konuttan 2 bin 600’nün Doğu Kudüs’ün güneyindeki Gilo Yahudi yerleşim birimine, 2 bin 600’nün Givat HaMatos Yahudi yerleşim birimine, 400'nün de Ramat Şlomo Yahudi yerleşim birimine inşa edileceği aktarıldı.

Gazete, Bayındırlık ve İskan Komisyonu'nun Başkanı Meir Tercüman, "Kimse İsrail'e ne yapması gerektiğini dikta edemez." şeklindeki sözlerini de haberine taşıdı.

Mısır tarafından çarşamba günü BMGK'ya sunulan ve daha sonra yine Mısır'ın talebi üzerine ertelenen oylama, bu defa karar tasarısına destek veren Yeni Zelanda, Malezya, Venezuela ve Senegal tarafından Konseye getirilerek oylandı.

İsrail'in işgali altındaki Filistin topraklarında yasa dışı tüm yerleşim faaliyetlerini "derhal ve tamamen" durdurmasını talep eden karar, 14 oyla BMGK'da kabul edildi.

Doğu Kudüs ve Batı Şeria, 1967'den beri İsrail tarafından işgal altında tutuluyor. İşgal altındaki Doğu Kudüs'te 200 bini, Batı Şeria'da ise 400 bini aşkın Yahudi yerleşimci bulunuyor. Uluslararası hukuka göre bu bölgelerdeki tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

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