İsrail, Filistinli ailenin evini yerleşimcilere vermek için boşalttı

KUDÜS (AA) - İsrail polisinin, işgal altındaki Doğu Kudüs’ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde Filistinli bir ailenin evini, Yahudi yerleşimcilere vermek için boşalttığı bildirildi.

Görgü tanıklarına göre, İsrail polisi, 1946 yılından bu yana Şeyh Cerrah Mahallesi'nde ikamet eden Filistinli Şemasne ailesine ait evi, Yahudi yerleşimcilere teslim etmek amacıyla tahliye etti.

Filistinli aileye ait evi teslim etmek üzere mahallede bulunan İsrail polisi evin olduğu bölgeye Filistinli kimseyi yaklaştırmazken, eve yerleştirilecek Yahudi yerleşimcilerin ise bölgede hazır beklediği kaydedildi.

İsrailli sol eğilimli insan hakları kuruluşu Barış Şimdi Hareketinden yapılan yazılı açıklamada, “İsrail polisi Şemasne ailesini Şeyh Cerrah’taki evinden çıkardı. Yahudi yerleşimciler eve yerleşti.” denildi.

Evde, Şemasne ailesinden 8 kişinin yaşadığı kaydedildi.

Öte yandan İsrail polisinin aileyle dayanışmak amacıyla evin çevresinde bulunan 3 sol eğilimli Yahudi insan hakları aktivistini de gözaltına aldığı kaydedildi.

Şemasne ailesi mensubu Muhammed Eyüp Şemasne, AA muhabirine bir süre önce yaptığı açıklamada, Kudüs’ün Yahudileştirildiğini ve bir Filistinli olarak bu topraklarda yaşama hakkından mahrum bırakıldığını ifade ederek, “Bundan daha büyük bir zulüm yoktur. Öyle ki artık evine geldiğinde, eşyalarının dışarıya atıldığını, çoluk çocuğunun evinin önünde kaldığı, evinin üstüne İsrail bayrağının asıldığını ve Yahudi ailelerin evine yerleştirildiğine şahit olabiliyorsun.” demişti.

Doğu Kudüs ve Batı Şeria, 1967'den beri İsrail tarafından işgal altında tutuluyor. İşgal altındaki Doğu Kudüs'te 200 bini, Batı Şeria'da ise 400 bini aşkın Yahudi yerleşimci bulunuyor.

Uluslararası hukuka göre, bu bölgelerdeki tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.