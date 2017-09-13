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İsrail Filistinlilere ait binayı yıktı

KUDÜS (AA) - İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Ra's El Amud Mahallesi'nde Filistinlilere ait iki katlı bir binayı "ruhsatsız olduğu" gerekçesiyle yıktı.İsrail'e bağlı Kudüs Belediye ekipleri, Filistinli Muttasim ve Muntasir...

İsrail Filistinlilere ait binayı yıktı

KUDÜS (AA) - İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Ra's El Amud Mahallesi'nde Filistinlilere ait iki katlı bir binayı "ruhsatsız olduğu" gerekçesiyle yıktı.

İsrail'e bağlı Kudüs Belediye ekipleri, Filistinli Muttasim ve Muntasir Ebu Farha kardeşlere ait binanın yıkımı için çok sayıda polis eşliğinde mahalleye geldi.

Görgü tanıklarından edinilen bilgiye göre belediyeye ait dozerler tarafından yıkım gerçekleştirilirken, evin etrafını saran İsrail polisleri de bölgeye kimseyi yaklaştırmadı.

İsrail makamları, Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait binlerce evi "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla yıkma tehdidinde bulunuyor. İsrail'e bağlı belediyenin kendilerine ruhsat vermekten kaçındığını ve söz konusu uygulamanın hiçbir hukuki dayanağının bulunmadığını ifade eden Filistinliler ise bunun "İsrail'in yıldırma ve kenti Yahudileştirme politikalarının parçası" olduğunu belirtiyor.

Yerel ve uluslararası insan hakları örgütleri de İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te yaşayan Filistinlilere ev yapma izni vermeyerek şehirdeki sayılarını azaltmaya çalıştığını ifade ediyor.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin (OCHA) yayımladığı rapora göre, İsrail makamları 2017'nin ilk altı ayında Filistinlilere ait 74 evi "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle yıkarak, 158 kişinin göçmen durumuna düşmesine neden oldu.

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Abdullah El Havrani Araştırma ve Belgelendirme Merkezi'ne göre, İsrail makamları, geçen yıl Filistinlilere ait 488 ev ile çeşitli amaçlarla kullanılan 535 tesisi yıktı.

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Ev YıkımlarıFilistinIsrail
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