İsrail, Filistinlilere ait bir medya ağını kapattı

RAMALLAH (AA) - İsrail askerlerinin, Batı Şeria'nın El-Halil kentindeki Hurriyye Medya Ağı'nı şiddet propagandası yaptığı gerekçesiyle 6 ay süreyle kapattığı bildirildi.

Hurriyye Medya Ağı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerinin medya ağının El-Halil kentindeki merkezine baskın düzenleyerek çalışanları gözaltına aldığı kaydedildi.

Açıklamada, İsrail askerlerinin merkezde bulunan yayın cihazlarına ve ekipmanlarına el koyduğu, bazı cihazları tahrip ettiği ve bu nedenle medya ağının bünyesinde yayın yapan Minber el-Hurriyye isimli radyonun yayınının durduğu aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, çalışanlara Batı Şeria'daki ordu komutanlığının, şiddet propagandası yaptığı gerekçesiyle medya ağını 6 ay kapatma kararının iletildiği belirtildi.

Hurriyye Ağı, Minber el-Hurriyye isimli radyo ve Nevras televizyon kanalı, Hurriyye Medya Ağı'nın bünyesinde faaliyette bulunuyor.

İsrail ordusu daha önce de Batı Şeria'da bazı radyo kanallarını şiddet propagandası yaptığı gerekçesiyle kapatmıştı.

El-Halil kentinde 2002 yılında yayın hayatına başlayan "Minber el-Hurriyye" radyosu, bu tarihten itibaren farklı zamanlarda üç kez İsrail ordusu tarafından kapatılmıştı.