Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape pdy color note dava
Artık dünyaya açıldı
Artık dünyaya açıldı
Dünyadan az tüketiyoruz
Dünyadan az tüketiyoruz
Bilinmeyen numaraya son
Bilinmeyen numaraya son
Eğitim masrafı beşikte başlıyor
Eğitim masrafı beşikte başlıyor
Fransız halkı yalnızlaşıyor
Fransız halkı yalnızlaşıyor

İsrail, Filistinlilere ait bir medya ağını kapattı

İsrail askerlerinin, Batı Şeria'nın El-Halil kentindeki Hurriyye Medya Ağı'nı şiddet propagandası yaptığı gerekçesiyle 6 ay süreyle kapattığı bildirildi.

İsrail, Filistinlilere ait bir medya ağını kapattı

RAMALLAH (AA) - Hurriyye Medya Ağı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerinin medya ağının El-Halil kentindeki merkezine baskın düzenleyerek çalışanları gözaltına aldığı kaydedildi.

Açıklamada, İsrail askerlerinin merkezde bulunan yayın cihazlarına ve ekipmanlarına el koyduğu, bazı cihazları tahrip ettiği ve bu nedenle medya ağının bünyesinde yayın yapan Minber el-Hurriyye isimli radyonun yayınının durduğu aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, çalışanlara Batı Şeria'daki ordu komutanlığının, şiddet propagandası yaptığı gerekçesiyle medya ağını 6 ay kapatma kararının iletildiği belirtildi.

Hurriyye Ağı, Minber el-Hurriyye isimli radyo ve Nevras televizyon kanalı, Hurriyye Medya Ağı'nın bünyesinde faaliyette bulunuyor.

İsrail ordusu daha önce de Batı Şeria'da bazı radyo kanallarını şiddet propagandası yaptığı gerekçesiyle kapatmıştı.

El-Halil kentinde 2002 yılında yayın hayatına başlayan "Minber el-Hurriyye" radyosu, bu tarihten itibaren farklı zamanlarda üç kez İsrail ordusu tarafından kapatılmıştı.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Batı şeriaDünyaİsrail AskerleriMinber El-Hurriyye
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5