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İsrail Filistinlinin evini ikinci kez yıktı

İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi ekipleri, geçen hafta yıktıkları ancak yeniden inşa edilen Filistinli Ebu Sineyneh'in evini tekrar yıktı.

İsrail Filistinlinin evini ikinci kez yıktı

KUDÜS (AA) - İsrail, Doğu Kudüs'te Filistinli Abdulkerim Ebu Sineyneh'e ait evi "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle ikinci kez yıktı.

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İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi ekiplerinin Doğu Kudüs'ün Silvan beldesinde geçen hafta salı günü yıktığı Ebu Sineyneh'e ait ev, gönüllülerin de yardımıyla yeniden inşa edildi. Ancak belediye ekiplerinin bu sabah Bustan Mahallesi'ne tekrar gelerek evi ikinci kez yıktığı görüldü.

Bustan Mahallesi sakinleri, Ebu Sineyneh'in evinin mahalledeki diğer evlerin yıkımı için başlangıç olmasından endişe ediyor.

İsrail makamları, Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait binlerce evi "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla yıkma tehdidinde bulunuyor. İsrail'e bağlı belediyenin kendilerine ruhsat vermekten kaçındığını ve söz konusu uygulamanın hiçbir hukuki dayanağının bulunmadığını dile getiren Filistinliler ise bunun "İsrail'in yıldırma ve kenti Yahudileştirme politikalarının parçası" olduğunu belirtiyor.

Muhabirler: Abdel Ra'ouf Daoud, Hacer Başer

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