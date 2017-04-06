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İsrail Gazze'de balık avlama mesafesini artırdı

KUDÜS (AA) - İsrail'in, Gazze Şeridi'nde balık avlama mesafesini 9 deniz miline çıkarma kararı aldığı bildirildi.İsrail'in Kanal 2 televizyonunun haberine göre, İsrail ordusu, balık avlama mesafesini 6 deniz milinden 9 mile çıkarmayı kararlaştırdı.Haberde,...

İsrail Gazze'de balık avlama mesafesini artırdı

KUDÜS (AA) - İsrail'in, Gazze Şeridi'nde balık avlama mesafesini 9 deniz miline çıkarma kararı aldığı bildirildi.

İsrail'in Kanal 2 televizyonunun haberine göre, İsrail ordusu, balık avlama mesafesini 6 deniz milinden 9 mile çıkarmayı kararlaştırdı.

Haberde, balıkçılığın Gazze halkının ana geçim kaynağı olması nedeniyle bu kararın alındığı ifade edildi.

AA muhabirine konuşan Filistin Balıkçılar Sendikası Başkanı Nizar Ayyaş ise avlanma menzilinin genişletilmesine ilişkin kararın kendilerine resmi olarak henüz iletilmediğini belirtti.

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde yaklaşık 4 bin kişi balıkçılık yaparak 50 bin kişinin geçimini sağlıyor.

Bölgede balıkçılık sektörü, İsrail'in avlanma menzilini geçen haziran ayında 6 mile düşürmesi nedeniyle gerilemişti.

Filistin Kurtuluş Örgütü ile İsrail arasında 1993'te imzalanan Oslo Anlaşması'na göre, Filistinliler, herhangi bir İsrail müdahalesine maruz kalmadan Gazze Şeridi'nden 20 mil açığa kadar serbest hareket edebilme hakkına sahip. Ancak, İsrail yönetimi Filistinli balıkçıların bu hakkına engel oluyor.




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AvlanmaBalıkçılıkGazzeMil
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