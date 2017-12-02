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İsrail geçen ay 450 Filistinliyi gözaltına aldı

KUDÜS (AA) - İsrail güçlerinin işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria’da kasım ayında düzenlediği operasyonlarda, 80’i çocuk, 22’si kadın 450 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.Filistinli Esirler Araştırma Merkezi tarafından...

İsrail geçen ay 450 Filistinliyi gözaltına aldı

KUDÜS (AA) - İsrail güçlerinin işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria’da kasım ayında düzenlediği operasyonlarda, 80’i çocuk, 22’si kadın 450 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

Filistinli Esirler Araştırma Merkezi tarafından hazırlanan raporda, İsrail güçlerinin geçen ay 450 Filistinliyi gözaltına aldığı belirtildi.

Raporda, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün, yaklaşık 150 Filistinliyle yine en fazla kişinin gözaltına alındığı şehir olduğu vurgulandı.

İsrail makamlarının, gözaltına aldığı 62 Filistinli hakkında “idari tutukluluk” kararı verdiğine dikkat çekilen raporda, İsrail güçlerinin 5 Gazzeliyi de gözaltına aldığı kaydedildi.

Raporda, geçen ay 80 çocuk ve 22 kadının gözaltına alındığına da vurgu yapıldı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

İsrail hapishanelerinde 300'ü çocuk yaklaşık 7 bin Filistinli bulunuyor.

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FilistinIsrailIşgal Altındaki Batı ŞeriaIşgal Altındaki Doğu Kudüs
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