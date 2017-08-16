İsrail güçleri bir evi yıktı, 27 kişiyi yaraladı

RAMALLAH (AA) - İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah şehri yakınlarında Filistinlilere ait bir evi yıkmasının ardından çıkan olaylarda 27 Filistinliyi yaraladı.

İsrail'in geçen ay Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerini artırmasının ardından bıçaklı saldırı düzenleyerek Ramallah yakınındaki yasa dışı Yahudi yerleşim yeri Neve Tsuf'da (Halamiş) yaşayan 3 yerleşimciyi öldüren Filistinli Ömer el-Abd'in evi bugün yıkıldı.

Çok sayıdaki İsrail askeri, Abd'in evinin bulunduğu Ramallah yakınlarındaki Kober köyüne baskın düzenledi. Askerlerin beraberinde gelen buldozerler Abd'in ailesinin yaşadığı evi yıktı. Yıkımın ardından İsrail askerleri ile köydeki Filistinli gençler arasında arbede çıktı.

Filistin Kızılayı'nın açıklamasına göre, İsrail askerlerinin plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz kullandığı olaylarda 27 Filistinli yaralandı. Açıklamada 12 kişinin plastik mermiyle vurulduğu, 13'ünün yoğun gazdan etkilendiği, 2 kişinin ise düşme sonucu yaralandığı kaydedildi.

Yaralıların üçü hastaneye kaldırılırken, diğerleri sahada bulunan ilk yardım ekipleri tarafından tedavi edildi.

Ramallah kenti yakınlarındaki Neve Tsuf (Halamiş) Yahudi yerleşim biriminde geçen ay düzenlenen bıçaklı saldırıda 3 Yahudi yerleşimci ölmüş, 1'i yaralanmıştı. Saldırıyı gerçekleştiren Filistinli Ömer el-Abd, İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu yaralanarak, gözaltına alınmıştı. İsrail askerleri olayın ardından Abd'in köyü Kober'in ana girişini kumla kapatmıştı.

Yerel basında çıkan haberlerde Filistinlinin saldırıyı, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerine tepki olarak gerçekleştirdiği belirtilmişti.

İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs'te 200 bin, Batı Şeria'da ise 400 binden fazla Yahudi yerleşimci bulunuyor. Uluslararası hukuka göre Filistin topraklarındaki Yahudi yerleşim birimlerinin tamamı illegal kabul ediliyor.

İşgal altındaki bölgelerde bulunan fanatik Yahudi yerleşimciler sık sık Filistinlilere saldırı düzenliyor.