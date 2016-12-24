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İsrail güçlerinin Filistinlilere yönelik ihlalleri

- Filistinli bir kadın "bıçaklı saldırı girişiminde bulunacağı" iddiasıyla gözaltına alındı

İsrail güçlerinin Filistinlilere yönelik ihlalleri

KUDÜS (AA) - İsrail güçlerinin, Doğu Kudüs'te "bıçaklı saldırı girişiminde bulunacağı" iddiasıyla Filistinli bir kadını gözaltına aldığı bildirildi.

İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, Doğu Kudüs sakinlerinden 35 yaşındaki Filistinli bir kadının gözaltına alındığı duyuruldu.

Açıklamada, şüphe üzerine durdurulan kadının üzerinde bıçak bulunduğu, sorgu esnasında da "saldırı düzenleme niyeti" taşıdığını söylediği iddia edildi.

Filistin makamlarından ise olaya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

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Anahtar Kelimeler:
Bıçaklı SaldırıDoğu KudüsIsrail
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