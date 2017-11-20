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İsrail hapishanelerinde 300 Filistinli çocuk bulunuyor

RAMALLAH (AA) - İsrail hapishanelerinde 18 yaşın altında 10'u kız 300 Filistinli çocuğun bulunduğu, 100 çocuğun da ev hapsinde tutulduğu bildirildi.Filistin Esirler Cemiyetinden "20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü" münasebetiyle...

İsrail hapishanelerinde 300 Filistinli çocuk bulunuyor

RAMALLAH (AA) - İsrail hapishanelerinde 18 yaşın altında 10'u kız 300 Filistinli çocuğun bulunduğu, 100 çocuğun da ev hapsinde tutulduğu bildirildi.

Filistin Esirler Cemiyetinden "20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü" münasebetiyle yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun yıl başından bu yana bin 150 çocuğu gözaltına aldığı belirtildi.

İsrail'in çocuklara yönelik gözaltına alınma işlemlerinden itibaren çeşitli ihlallerde bulunduğu, çocukların gecenin geç saatlerinde evlerinden acımasız bir şekilde alındıkları ifade edilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Çocuklar doğrudan kasıtlı olarak gerçek mermilerin hedefi oluyor. Ardından çocukları soruşturma ve gözaltı merkezlerine naklederek, aç ve susuz bir şekilde darp, tehdit ve hakarete maruz bırakıyorlar. Baskı ve tehditler altında itirafa zorlanıyor, haklarında hüküm ve para cezaları veriyorlar."

Filistin Esirler Cemiyeti Başkanı Kadura Faris, 2000 yılında başlayan Aksa İntifadası'ndan bu yana 12-18 yaş aralığında 7 bin çocuğun gözaltına alındığını belirtti.

Çocukluk döneminde gözaltına alınan çocukların çoğunun on sekiz yaşını doldurduğu ve hâlâ gözaltında tutulduğuna dikkati çeken Faris, Ekim 2015'teki "halk ayaklanması"nın ardından İsrail hapishanelerinde tutulan çocukların sayısı 2009'dan bu yana en yüksek seviyeye ulaşarak, bazı aylarda 400'den fazlaya çıktığını kaydetti.

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Dünya Çocuk Hakları GünüFilistinIsrail
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