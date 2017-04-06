İsrail hapishanelerindeki Filistinli mahkumlar

GAZZE (AA) - İsrail hapishanelerindeki Filistinli mahkumlara destek için Gazze'de festival düzenlendi.

"Vaad Derneği tarafından Gazze kentinin batısındaki Meçhul Asker Meydanı'nda düzenlenen festivalde, Filistinli tutukluların sıkıntılarını temsilen sahnelenen sessiz tiyatronun yanı sıra Filistinli tutuklulara destek için şiir ve kaside okundu, şarkılar söylendi.

Festival organizatörü İhab Abdurrahman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, festivalin İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulara destek olmak amacıyla düzenlendiğini belirterek, Filistinli tutuklular özgürlüklerine kavuşana kadar onlar için tüm imkanlarını seferber edeceklerini dile getirdi.

Abdurrahman, festivalle ayrıca uluslararası topluma, tüm imkanlarıyla Filistinli tutukluların yanında yer almaları gerektiğini hatırlatmayı hedeflediklerini belirtti.

Filistin Esirler Bakanlığı verilerine göre İsrail hapishanelerinde yaklaşık 7 bin 500 Filistinli tutuklu bulunuyor.

Ayrıca her yıl 17 Nisan, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluların maruz kaldığı sıkıntıları tüm dünyaya duyurmak için düzenlenen etkinliklerle "Filistinli Esirler Günü" olarak kutlanıyor.