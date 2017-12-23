Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Stat dünya ÖSYM KKTC kolestrol
Zeytinde büyük hedef
İhracatta büyük hedef
Mandalinalı sütlaç yaptı
Mandalinalı sütlaç yaptı
Doğalgaz rekabeti artıyor
Doğalgaz rekabeti artıyor
AB'den 'Bitcoin' uyarısı
AB'den 'Bitcoin' uyarısı
Girişimciye destekte rakipsiz
Girişimciye destekte rakipsiz

İsrail hapishanelerindeki Filistinliler için sessiz yürüyüş

- Genç İHH üyeleri, İsrail hapishanelerinde tutulan Ahed et-Tamimi ve Fevzi el-Cüneydi'nin sesi olmak için, Galatasaray Lisesi önünden Şişli Camisi'ne sessizce yürüdü - İHH İnsani Yardım Vakfı Yönetim Kurulu üyesi ve avukat Sönmez: - "İsrail, tuttuğu Filistinli çocukları ezmek, onların mücadele azmini kırmak adına yetişkinlerle değil çocuklarla mücadele ederek, onlara zindanlarda işkence yapmakta" - "Biz bu yürüyüşle aslına sessizce şunu haykırdık, bu çocuklar sahipsiz değil. Filistinli çocuklar bütün Müslümanların çocuklarıdır. Bu çocuklarımızın akıbetlerini takip edeceğiz"

İsrail hapishanelerindeki Filistinliler için sessiz yürüyüş

İSTANBUL (AA) - Genç İHH üyeleri, İsrail hapishanelerinde tutulan Ahed et-Tamimi ve Fevzi el-Cüneydi'nin sesi olmak için, sessiz yürüyüş gerçekleştirdi.

Galatasaray Lisesi önünde toplanan kalabalık, Ahed et-Tamimi ve Fevzi el-Cüneydi için Türkçe, İngilizce, Arapça ve İbranice özgürlük isteyen dövizler taşıdı. Buradan tek sıra halinde yürüyüşe başlayan grup, Şişli Camisi'ne geldi.

Cami önünde toplanan kalabalığa konuşan İHH İnsani Yardım Vakfı Yönetim Kurulu üyesi ve avukat Gülden Sönmez, Fevzi el-Cüneydi'nin askeri mahkemeye çıkarılan bir çocuk olduğunu ve böyle bir durumun dünyada örneğinin bulunmadığını söyledi.

Cüneydi'nin İsrail tarafından defalarca askeri mahkemeye çıkarıldığını ve her seferinde gözaltı süresinin uzatıldığını ve terörle yargılamaya kalkışıldığını belirten Sönmez, "Biz biliyoruz ki, bu iki çocuğumuzun dışında yüzlerce Filistinli çocuk aynı muameleye maruz kalmakta. İsrail, tuttuğu Filistinli çocukları ezmek, onların mücadele azmini kırmak adına yetişkinlerle değil çocuklarla mücadele ederek, onlara zindanlarda işkence yapmakta. Tutulup serbest bırakılan çocukların ne tür işkencelere maruz kaldığını bütün dünya biliyor." dedi.

Sönmez, Birleşmiş Milletler (BM) kararlarına ve uluslararası hukuk kurallarına rağmen, İsrail askerleri tarafından Filistinli çocuklara dünyanın gözü önünde işkence yapıldığını vurgulayarak, pazartesi günü Ahed et-Tamimi ve Fevzi el-Cüneydi'nin duruşmasının olduğunu hatırlattı.

Tamimi ve Cüneydi gibi hikayesi bilmeyen yüzlerce Filistinli çocuğun bulunduğunu belirten Sönmez, şöyle konuştu:

"Biz bu yürüyüşle aslında sessizce şunu haykırdık, bu çocuklar sahipsiz değil. Filistinli çocuklar bütün Müslümanların çocuklarıdır. Bu çocuklarımızın akıbetlerini takip edeceğiz. Bizim buradan çağrımız; eğer İsrail, bu andan itibaren mahkemeye dahi çıkarmadan çocuklarımızı serbest bırakmazsa ve tutuklama kararını devam ettirirse, bundan sonra her anımız bütün Filistinli çocuklar için eylem anı olacaktır. Filistinli çocukları tutan, özellikle Fevzi el-Cüneydi'yi alıp götüren yüzleri ve kimlikleri belli olan İsrail askerlerinin yakalanmaları ve dünyanın herhangi bir yerinde yargılanmaları için uluslararası mekanizmaları göreve çağırıyoruz."

Genç İHH Genel Başkanı Fatih Yazıcı ise Ahed et-Tamimi ve Fevzi el-Cüneydi'nin İsrail tarafından keyfi olarak esir tutulmalarını protesto etmek için bu sessiz yürüyüşü yaptıklarını söyledi.

İsrail'in yaptığı her eyleme cevap verildikçe korkup geri çekileceğini belirten Yazıcı, "Bir yıl önce yine aralık ayında ezanı yasaklamak istemişlerdi. Biz yine kardeşlerimizle İsrail Konsolosluğu önünde eylem yaptık. Türkiye ve dünyada yapılan eylemlerden dolayı İsrail bu kararı uygulamayı erteledi ve sonra rafa kaldırdı. Bugün yaptığımız sessiz ama etkili eylem yerine ulaşmıştır. Özellikle yürüyüş istikametimizde de yerine ulaştığını çok iyi biliyoruz. Bu güzergahı boşuna seçmedik." diye konuştu.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
İsrail Hapishanelerindeki Filistinliler Için “sessiz Yürüyüş”
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5