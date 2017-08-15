İsrail, Hatib'in Kudüs ve Aksa'ya giriş yasağını uzattı

KUDÜS (AA) - İsrail, Yüksek Arap Takip Komitesi bünyesindeki Özgürlükler Komisyonu Başkanı Şeyh Kemal Hatib'in Kudüs ve Mescid-i Aksa'ya giriş yasağını ekim sonuna kadar uzattı.

Hatib yaptığı yazılı açıklamada, "İsrail ordusundaki iç cehpe komutanı, Kudüs ve Aksa'ya girmemi engelleyen adaletsiz kararın 31 Ekim'e kadar yinelenmesini imzaladı." ifadelerini kullandı.

İsrail'in baskıları karşısında boyun eğmeyeceklerini vurgulayan Hatib, şunları kaydetti:

"Yasak konusunda 1948 Filistin İslami Hareketi ile yetinmiyorlar, Aksa aşığı onlarca kardeşimizi gözaltına alarak, bizleri Kudüs ve Aksa'dan mahrum edip, yurt dışı seyahatlerimizi engelleyerek kovuşturmalarını sürdürüyorlar. Daha bu sabah 1948 Filistin İslami Hareketi lideri Şeyh Raid Salah'ı gözaltına aldılar. Eğer bilmiyorlarsa söyleyelim: Biz bir mesaj ve fikir sahibiyiz, sarsılmayacak ve zayıflamayacak bir inanç taşıyoruz, ayrıca onların tehditleri karşısında asla eğilmeyeceğiz."

İsrail yönetimi, 3 senedir her üç ayda bir Hatib'in Kudüs ve Aksa'ya giriş yasağını yineliyor.

İsrail polisi, 1948 Filistin İslami Hareketi lideri Şeyh Salah'ı gece evine düzenlediği baskın sonucunda gözaltına almıştı.