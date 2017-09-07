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'İsrail hükümeti tüm uluslararası yasaları görmezden geliyor'

Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Yerleriyle Mücadele Konseyi Başkanı Assaf, "İsrail hükümeti tüm uluslararası yasa ve kanunları görmezden geliyor ve Yahudi yerleşim birimi planlarıyla devletin nihai sınırlarını çizmeye çalışıyor." dedi.

'İsrail hükümeti tüm uluslararası yasaları görmezden geliyor'

RAMALLAH (AA) - Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Yerleriyle Mücadele Konseyi Başkanı Velid Assaf, İsrail'in işgal altındaki Kudüs ve Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimleri projesini genişletme çalışmasına karşı uyarıda bulundu.

Assaf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İsrail hükümeti tüm uluslararası yasa ve kanunları görmezden geliyor ve Yahudi yerleşim birimi planlarıyla devletin nihai sınırlarını çizmeye çalışıyor." dedi.

Yahudi yerleşimcilerin Filistinlileri korkutma ve topraklarını ekmelerine engel olma çalışmasına devam ettiğini anlatan Assaf, başta El-Halil olmak üzere yerleşim birimi inşaatlarına karşı koymak gerektiği üzerinde durdu.

Assaf, İsrail'in El-Halil'deki yerleşimcilere "kendi işlerini yerine getirme yetkisi vermesinin" karşı konulması gereken çok tehlikeli bir durum olduğunu sözlerine ekledi.

Jerusalem Post gazetesinin 30 Ağustos tarihli haberine göre, İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, El-Halil kentinin orta kesiminde yaşayan yaklaşık bin Yahudi yerleşimcinin Ramallah yönetimine bağlı belediyeden ayrılması yönünde karar aldıklarını açıklamıştı.

İsrail ile Filistin arasında 1997'de yapılan anlaşma ile El-Halil kenti, H1 ve H2 olmak üzere iki kısma ayrılmıştı. Kentin yüzde 80'i tümüyle Filistin yönetiminin kontrolüne, yüzde 20'lik bölümü ise güvenlik bakımından İsrail'e, idari olarak ise Filistin'e bağlanmıştı.

El-Halil'in tamamındaki belediye hizmeti söz konusu tarihten bu yana Filistin yönetimi tarafından sağlanıyor.

Muhabir: Gülşen Topçu

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