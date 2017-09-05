KUDÜS (AA) - İsrailli insan hakları kuruluşu B'Tselem, İsrail hükümetine Batı Şeria'da Filistinlilerin yaşadığı Han el-Ahmar ve Susya beldelerindeki evlerin yıkılmasının "savaş suçu" olduğu uyarısında bulundu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da işlenen ihlalleri kayıt altına alan İsrailli insan hakları örgütü B'tselem tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Avigdor Liberman, Adalet Bakanı Ayelet Şaked ve diğer bazı yetkililere uyarı mesajları gönderildiği belirtildi.

Filistinlilerin yaşadığı Han el-Ahmar ile Susya'daki evler için planlanan yıkımın "savaş suçu" olduğu, uygulanması durumunda İsrail hükümet yetkililerinin şahsi olarak sorumluluk yüklenecekleri şeklinde uyarıda bulunulduğu ifade edilen açıklamada, Savunma Bakanı Liberman'ın geçen hafta, C bölgesinde inşa edildiğini belirttiği "Han el-Ahmar ve Susya isimli iki Filistin beldesini tahliye etmeye hazırlandıkları, burada yaşayanların ruhsatlarının bulunmadığı" açıklamalarının ardından İsrailli yetkililere mesaj gönderme kararı aldıkları kaydedildi.

Batı Şeria'da Filistinlilerin yaşadıkları bölgedeki evlerin tamamının yıkılmasının "aşırıya gitme", "1967'den bu yana benzeri görülmemiş bir adım" şeklinde değerlendirildiği açıklamada, "Cenevre 4 anlaşmasına göre, işgal altındaki bölge sakinlerini zorla göç ettirmek yasaktır ve savaş suçu sayılır." denildi.

Açıklamada, zorla göç ettirme suçunu işleyen tüm yetkililerin, bu siyaseti izlemenin doğuracağı sonuçların şahsi sorumluluğunu yüklendiği ifade edildi.

Uluslararası, Filistin ve İsrailli insan hakları kuruluşları, İsrail'in C bölgesinde Filistinlilere inşaat konusunda sınırlamalar getirdiğini, buna karşılık Yahudi yerleşim birimi inşası için büyük kolaylıklar sağladığını belirtiyor.

Batı Şeria, Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Antlaşması" çerçevesinde A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

Yüzde 18'i kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e, güvenliği İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin "idare ve güvenliği" İsrail'e bırakılmıştı. İsrail yönetimi, Filistinlilerin "C" bölgesinde inşaat yapmasını neredeyse imkansız kılıyor.

İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs'te yaklaşık 200 bin, Batı Şeria'da 400 bin Yahudi yerleşimci bulunuyor. Uluslararası toplum, İsrail'in işgalindeki bu topraklarda bulunan Yahudi yerleşim birimlerinin tümünü illegal kabul ediyor.









