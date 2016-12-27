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İsrail İçişleri Bakanı Deri:

- "Netanyahu, iki devletli çözümden yana ve Batı Şeria'daki bölgeleri ülkeye katmayı düşünmüyor"

İsrail İçişleri Bakanı Deri:

KUDÜS (AA) - İsrail İçişleri Bakanı Aryeh Deri, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Batı Şeria'da "C" statüsündeki bölgeleri İsrail'e katma niyetinde olmadığını söyledi.

Deri, İsrail Radyosunda yayınlanan açıklamasında, "Netanyahu, iki devletli çözümden yana ve Batı Şeria'daki bölgeleri ülkeye katmayı düşünmüyor." dedi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) yerleşim birimleri inşaatının durdurulmasıyla ilgili alınan karara da değinen Deri, mevcut ABD yönetiminin karara destek veren devletlere baskı uyguladığını öne sürerek, bu tutumun Donald Trump döneminde değişeceği beklentisi içinde olduğunu belirtti.

İsrail Eğitim Bakanı Naftali Bennett, 25 Aralık'ta yaptığı açıklamada, Oslo Anlaşması'na göre Filistin yönetimine verilen Batı Şeria'da "C" statüsündeki bölgelerin İsrail'in yönetimine bırakılması çağrısı yapmıştı.

Filistin ile İsrail arasında imzalanan Oslo Anlaşması'na göre, Batı Şeria idari ve güvenlik bakımından Filistin yönetimine bağlı "A", idari olarak Filistin yönetimi, güvenlik bakımından İsrail'e bağlı "B" ve Filistin yönetimine bağlı "C" bölgesi olmak üzere 3 kısma ayrılıyor.

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Aryeh DeriBMGKIsrailNetanyahuYerleşim Birimi
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