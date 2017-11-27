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İsrail ile Arap ülkeleri arasındaki ilişkiler

- İsrail'in BM Daimi Temsilcisi Danon, İsrail ile diplomatik ilişkileri olmayan bazı Arap ülkelerinin büyükelçileriyle diyalog yürüttüklerini belirtti

İsrail ile Arap ülkeleri arasındaki ilişkiler

KUDÜS (AA) - İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Danny Danon, bazı Arap ülkelerinin büyükelçileriyle diyalog içinde olduklarını söyledi.

Danon, İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesine yaptığı açıklamada, İsrail'le diplomatik ilişkileri olmayan 12 İslam ve Arap ülkesinin büyükelçileriyle diyalog yürüttüklerini belirterek, "Hatta bunlardan bazıları beni BM koridorlarında gördüklerinde kaçıyorlardı. Şu anda ise elimi sıkıyor ve bana sarılıyorlar." dedi.

Söz konusu büyükelçilerden bazılarının kendisiyle "gizlice iş birliği yaptığını ve ortak girişim teklifinde bulunduğunu" öne süren Danon, "BM'deki oylamalarda lehimize oy kullanmamalarına rağmen onlarla ilişkilerimizin normalleştiğini söyleyebiliriz. Aralarında Arap devletlerinin de olduğu bir düzine İslam ülkesinden söz ediyorum." diye konuştu.

Mısır ve Ürdün'ün dışındaki Arap ülkeleri ile İsrail arasında diplomatik ilişki bulunmuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Danny DanonIsrail
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