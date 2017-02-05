İsrail ile ilişkilerde normalleşme turist sayısına yansıdı

ANKARA - YILDIZ AKTAŞ

Mavi Marmara saldırısından sonra düşen İsrailli turist sayısı, 2013'te Türkiye'den özür dilenmesiyle başlayan normalleşme süreci sonrası yükselişini sürdürüyor. Türkiye'ye gelen İsrailli turist sayısı, 2013'te 164 bin 917 iken 3 yılda yaklaşık yüzde 80 artışla 2016'da 293 bin 988'e ulaştı.

Türkiye-İsrail ilişkilerinin normalleşmesi sürecinde, tarafların 2010'daki Mavi Marmara saldırısı sonrasında ilk kez siyasi istişarelere başlaması ve Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı'nın yarın İsrail'e giderek, orada turizimcilerle bir araya gelecek olması Türkiye'yi ziyaret eden İsrailli turist sayısını gündeme getirdi.

Türkiye'ye gelen İsrailli turist sayısı 2008'de 558 bin 183 iken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde 2009'da Davos'ta, dönemin İsrail Cumhurbaşkanı Simon Peres'e "one minute" demesinin ardından 311 bin 582'ye gerilemişti.

Mavi Marmara saldırısının gerçekleştiği 2010'da 109 bin 559'a düşen İsrailli turist sayısı, 2011'de 79 bin 140, 2012'de ise 83 bin 740 oldu. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 2013'te, o dönem başbakanlık görevini yürüten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak özür dilemesinin ardından başlayan normalleşme süreciyle İsrailli turistler tekrar rotalarını Türkiye'ye çevirdi. Turist sayısı 2013'te 2012'ye göre yaklaşık yüzde 97 artarak 164 bin 917'ye çıktı.

İsrail'den Türkiye'ye gelen turist sayısı bu tarihten itibaren yükselişini sürdürerek, 2014'te 188 bin 608'e, 2015'te 224 bin 568'e, 2016'da ise 293 bin 988'e ulaştı.

Böylece, İsrail'in Türkiye'den özür dilediği 2013'te 164 bin 917 olan turist sayısı, 2016'da 293 bin 988'e ulaşarak, 3 yılda yaklaşık yüzde 80 arttı.



