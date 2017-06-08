İsrail, İslami Cihad yöneticisini gözaltına aldı

RAMALLAH (AA) - İsrail güçlerinin, İslami Cihad Hareketi yöneticilerinden Muhammed Allan'ı Batı Şeria'daki evinde gözaltına aldığı bildirildi.

Muhammed Allan'ın babası Nasr Allan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin sabah saatlerinde Nablus yakınındaki Aynabus beldesinde bulunan oğlunun evine baskın düzenlediğini söyledi.

Baba Allan, askerlerin kontrol iddiasıyla ev eşyalarına zarar verdikten sonra oğlunu gözaltına aldığını belirtti.

İslami Cihad'ın önde gelen genç yöneticilerinden Avukat Muhammed Allan, daha önce de İsrail güçleri tarafından gözaltına alınmış ve hakkında idari tutuklama kararı verilmişti.



İdari tutukluluğunu protesto için yaklaşık 60 gün açlık grevi yapan Allan, Kasım 2015'te serbest bırakılmıştı.

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor. Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde ise askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.