Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape Adnan Tekçe İnan Ekici israil
Günde 5 liraya bayram kredisi
Günde 5 liraya bayram kredisi
LYS esnasında korna çalma çağrısı
LYS esnasında korna çalma çağrısı
Bayrama özel kredi
Bayrama özel kredi
Video Hakem hayata geçiyor
Video Hakem hayata geçiyor
Bolu Dağı'nda çalışma
Bolu Dağı'nda çalışma

İsrail, İslami Cihad yöneticisini gözaltına aldı

RAMALLAH (AA) - İsrail güçlerinin, İslami Cihad Hareketi yöneticilerinden Muhammed Allan'ı Batı Şeria'daki evinde gözaltına aldığı bildirildi.Muhammed Allan'ın babası Nasr Allan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin...

İsrail, İslami Cihad yöneticisini gözaltına aldı

RAMALLAH (AA) - İsrail güçlerinin, İslami Cihad Hareketi yöneticilerinden Muhammed Allan'ı Batı Şeria'daki evinde gözaltına aldığı bildirildi.

Muhammed Allan'ın babası Nasr Allan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin sabah saatlerinde Nablus yakınındaki Aynabus beldesinde bulunan oğlunun evine baskın düzenlediğini söyledi.

Baba Allan, askerlerin kontrol iddiasıyla ev eşyalarına zarar verdikten sonra oğlunu gözaltına aldığını belirtti.

İslami Cihad'ın önde gelen genç yöneticilerinden Avukat Muhammed Allan, daha önce de İsrail güçleri tarafından gözaltına alınmış ve hakkında idari tutuklama kararı verilmişti.

İdari tutukluluğunu protesto için yaklaşık 60 gün açlık grevi yapan Allan, Kasım 2015'te serbest bırakılmıştı.

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor. Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde ise askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
İslami CihadIsrailMuhammed Allan
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5