İsrail, Kudüs surlarına ABD ve İsrail bayraklarını yansıttı

KUDÜS (AA) – İsrail makamları, ABD Başkanı Donald Trump’ın "Kudüs planını" açıklamasına dakikalar kala işgal altındaki Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesini çevreleyen tarihi surlara ABD ve İsrail bayraklarını yansıttı.



İsrail’e bağlı Kudüs Belediyesi, Eski Şehir’in etrafındaki surların batı Kudüs tarafında kalan kısımlarına ışıklandırma sistemi ile ABD ve İsrail bayrakları yansıttı.



Mescid-i Aksa’nın da içinde bulunduğu Eski Şehir’in batı tarafında kalan kapılarına ayrıca ABD ve İsrail bayrakları asıldı.

- Kudüs'teki yarım asırlık işgal



Doğu Kudüs'ü 5 Haziran 1967'de işgal eden İsrail, 1980'de tek taraflı olarak kentin doğusunu ve batısını "birleşik başkenti" ilan etti.



Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BGMK), 1980'de kabul ettiği 478 sayılı kararla, İsrail'in ilhak ve başkent ilanını geçersiz saydı.



BMGK kararı çerçevesinde, ABD dahil uluslararası toplum Doğu Kudüs'ün işgal altında olduğunu kabul ediyor. İsrail yönetimini tanıyan tüm ülkelerin büyükelçilikleri Tel Aviv'de bulunuyor. Hiçbir ülke, Kudüs'ü ya da doğu ve batı bölümlerini başkent olarak kabul etmiyor.



ABD, Trump'ın hamlesiyle Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyan ilk ülke oldu.



Uluslararası toplumun tepkisini çeken Trump yönetimi, bölgenin kaosa sürükleneceği ve İsrail-Arap ihtilafının daha da çözümsüz hale geleceği uyarılarını göz ardı etti.