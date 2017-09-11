İsrail Kudüs'te Müslüman mezarlığının duvarını yıktı

KUDÜS (AA) - İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Şehitler Mezarlığına gelen İsrail'e ait dozerler mezarlığın duvarını yıkarak on metre içeriye girdi.

AA muhabirine konuşan Kudüs Müslüman Mezarlıkları Bakım Komisyonu Başkanı Mustafa Ebu Zehra, İsrail'e ait Kudüs Belediyesi dozerlerinin Mescid-i Aksa'nın doğusundaki duvarın hemen yanında bulunan Şehitler Mezarlığına gelerek mezarlığın duvarını yıktıklarını ve on metre içeri girdiklerini söyledi.

Dozerlerin girdiği alanda mezar bulunmadığını belirten Zehra, Filistinlilerin mezarlığa gelmesi üzerine dozerlerin yıkımı durdurmak durumunda kaldığını kaydetti. İsrail'in mezarlığı yıkarak park yapmayı planladığını ifade eden Zehra, kararı mahkemeye taşıyacaklarını söylemeleri üzerine dozerlerinin mezarlıktan ayrıldığını söyledi.

Mezarlıkta 400 şehit mezarının bulunduğunu vurgulayan Zehra, bu kişilerin 1967 Arap-İsrail savaşında şehit düştüğünü ve buranın mezarlık olması kararının işgalden önce dönemin Filistinli belediyesi tarafından alındığını hatırlattı.

İsrail 1967 yılında Doğu Kudüs'ü işgal etmiş ve sonrasında başkenti ilan etmişti. Uluslararası toplum Doğu Kudüs'teki İsrail varlığını işgal olarak kabul ederken, Filistinliler buranın kendi başkentleri olması gerektiğini belirtiyor.



