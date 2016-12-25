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İsrail meclisindeki Arap milletvekili Gattas'ın ofisi kapatıldı

KUDÜS (AA) - İsrail parlamentosu Knesset'teki dokunulmazlığı kaldırılan Arap milletvekili Basil Gattas'ın ofisinde arama yapıldığı ve ofisinin kapatıldığı bildirildi.İsrail'in Kanal 2 televizyonunun haberine göre, "Filistinli tutuklulara...

İsrail meclisindeki Arap milletvekili Gattas'ın ofisi kapatıldı

KUDÜS (AA) - İsrail parlamentosu Knesset'teki dokunulmazlığı kaldırılan Arap milletvekili Basil Gattas'ın ofisinde arama yapıldığı ve ofisinin kapatıldığı bildirildi.

İsrail'in Kanal 2 televizyonunun haberine göre, "Filistinli tutuklulara yasa dışı yoldan cep telefonu temin etmek" suçlamasıyla daha önce gözaltına alınan Gattas'ın İsrail polisi tarafından ofisinde arama yapılarak ofisi kapatıldı.

Filistinli tutuklulara "yasa dışı yoldan cep telefonu temin ettiği" iddiaları üzerine, Gattas'ın gözaltına alınarak sorgulandığını bildirilmişti. Milletvekilinin resmi gözaltı gerekçesi "hilecilik yapmak ve asayişi bozmak" olarak açıklanmıştı.

Dokunulmazlığı İsrail parlamentosu Knesset'te oy birliğiyle kaldırılan Gattas'a İsrail polisi de yurt dışına çıkış yasağı getirmişti.

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