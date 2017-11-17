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İsrail ordusu Filistin'in Halhul beldesini kuşatma altına aldı

KUDÜS (AA) – İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria’nın güneyindeki Halhul beldesini, aynı beldeden bir Filistinlinin bu sabah İsrailli yerleşimcilere yönelik saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla kuşatma altına aldığı bildirildi.İsrail...

İsrail ordusu Filistin'in Halhul beldesini kuşatma altına aldı

KUDÜS (AA) – İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria’nın güneyindeki Halhul beldesini, aynı beldeden bir Filistinlinin bu sabah İsrailli yerleşimcilere yönelik saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla kuşatma altına aldığı bildirildi.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail askerleri, Batı Şeria’nın güneyindeki Gush Etziyon Yahudi yerleşim birimi yakınlarında arabayla saldırı girişiminde bulunan ve iki İsraillinin yaralanmasına yol açan Filistinlinin beldesini kuşatma altına aldı.

Saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen Filistinlinin ailesinin sorguya çağrıldığı ifade edilen açıklamada, "Söz konusu olaydan sonra İsrail güçleri, “süreli” bir şekilde beldeyi kuşatma altına aldı." denildi.

İsrail askerleri, bu sabah Gush Etziyon Yahudi yerleşim birimi yakınlarında, arabayla saldırı girişiminde bulunduğunu iddia ettiği bir Filistinliyi silahla yaralamıştı.

İsrail Devlet Radyosu da saldırı girişiminde bulunduğu öne sürülen Filistinlinin 17 yaşında olduğunu belirterek, olayda iki İsraillinin yaralandığı bilgisine yer vermişti.

Filistin makamlarından olayla ilgili şimdiye kadar bir açıklama yapılmadı.

Son dönemde İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarındaki artış dikkati çekiyor. İsrail güçleri, "bıçaklı saldırı veya araçla ezme girişiminde bulunduğu" iddialarıyla Filistinlilere yönelik ihlallerini sürdürüyor. İnsan hakları örgütleri, İsrail'i, saldırıda bulunduğu iddiasıyla Filistinlilere yargısız infaz uygulamakla suçluyor.

Resmi istatistiklere göre, İsrail güçleri ile Filistinliler arasında 2015'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs ile Gazze'de devam eden olaylarda, 2 Ürdün vatandaşı ve 269 Filistinli ile birlikte 47 İsrail askeri ve polisi hayatını kaybetti.

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Anahtar Kelimeler:
FilistinIsrailIşgal Altındaki Batı Şeria
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