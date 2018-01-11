İsrail ordusu öldürdüğü Filistinlinin ailesinden tazminat istedi

RAMALLAH (AA) - ESAT FIRAT - İsrail ordusu üç yıl önce vurarak şehit ettiği Filistinli aktivist Abdullah Guneymat’ın üzerine devrilen askeri aracın masrafını almak için ailesinden 100 bin Şekel (27 Bin Dolar) tazminat talebinde bulundu.



İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentine bağlı Kefr Malik beldesine Haziran 2015'te baskın düzenleyen İsrail askerlerini engellemeye çalışan Filistinlilere karşı gerçek mermi kullanmıştı. Söz konusu kurşunlardan birinin hedefi olan 21 yaşındaki Filistinli aktivist Abdullah Guneymat olay yerinde şehit olmuştu.

Gunaymat'ın cansız bedeninin üzerinden geçmeye çalışan bir askeri araç devrilmişti. Guneymat’ın cansız bedeni, üzerine devrilen askeri aracın altından ancak 4 saat sonra çıkarılabilmişti.



Guneymat’ın ailesi henüz genç yaşta şehit olan oğullarının acısını unutmamışken, pazartesi akşamı İsrail ordusu tarafından kendilerine gönderilen tazminat kararıyla bir şok daha yaşadı.



Ailenin avukatı Naile Atiyye, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Abdullah Guneymat’ın üzerine devrilen askeri araçta meydana gelen hasarın maliyetini ailesinden istediğini belirterek, İsrail askeri mahkemesi tarafından karar verilen 100 bin Şekellik (27 bin Dolar) tazminatın aileye iletildiğini ifade etti.



Filistinli aktivist şehit Abdullah’ın babası İyad Guneymat, başlarına gelen bu olayı AA muhabirine anlattı.

- "İsrail ordusu çocuklarımızı öldürüyor"

İsrail ordusunun söz konusu davranışını küstahlık olarak değerlendiren acılı baba, "İsrail ordusu çocuklarımızı öldürüyor ve bir de bizden tazminat talebinde bulunuyor." dedi.

Baba Guneymat, İsrail’in Filistinlilere yönelik ihlallerine vurguda bulunarak, "Bir çocuklarımızı öldürdüğü mermilerin parasını istemedikleri kaldı." ifadelerini kullandı.

İsrail’in işgalci bir devlet olduğuna ve Filistinlilerin çocuklarını soğukkanlılıkla öldürdüğüne dikkati çeken baba Guneymat, şunları kaydetti:

"İsrail işgalci bir devlettir. Topraklarımızı çalıyor ve evlerimizi yıkıyor. Benim oğlum onlara gitmedi, onlar beldemize baskın düzenledi. Aslında tazminat talebinde bulunması gerekenler biziz. Oğlumu öldüren İsrail’den tazminat talebimizi yerel ve uluslararası mahkemeler aracılığıyla dile getireceğiz."

Baba Guneymat, İsrail askerlerinin oğlunu kasten öldürdüğünü belirterek, "İsrail askerleri kasten oğlumu infaz etti. Oğlumun cesedinin üzerinden askeri ciple geçerken araçları devrildi. Oğlumun cansız bedenini ancak dört saat sonra devrilen aracın altından çıkarabildik." dedi.

- "Bu bir küstahlık ve yüzsüzlüktür"

Öte yandan Filistin Medya, Demokrasi ve İnsan Hakları Merkezi (ŞEMS) Müdürü Ömer Rahhal ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun söz konusu talebini “küstahlık ve yüzsüzlük” olarak niteledi.

İsrail ordusunun Guneymat ailesinin herhangi bir soruşturma açılması talebinde bulunmaması için söz konusu adımı attığını belirten Rahhal, Filistinli genç aktivistin beldeye baskın düzenleyen askerler tarafından evine sadece birkaç metre mesafede şehit edildiğine vurgu yaptı.

İsrail’in Filistinlilere yönelik ihlallerinin uluslararası medya ve Filistin’in diplomatik misyonları üzerinden deşifre edilerek, uluslararası camiaya ulaştırılması çağrısında bulunan Rahhal sözlerini şöyle tamamladı:

“Dördüncü Cenevre Sözleşmesine göre, Filistinli sivilleri öldüren, Filistin topraklarını işgal eden ve sömüren İsrail ordusu tazminat ödemelidir. Aynı sözleşmeye göre işgalci güç, bulunduğu topraklarda yaşayan insanları öldürmek yerine onları himaye etmek zorundadır.”

1949 yılında imzalanan ve 1950 yılında yürürlüğe giren Dördüncü Cenevre Sözleşmesi, savaş bölgelerinde ve işgal altında yaşayan sivilleri korumayı taahhüt ediyor. İsrail ise Dördüncü Cenevre Sözleşmesi'ni imzalamasına rağmen henüz yasal olarak sözleşmeyi onaylamadı.



Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te ele geçirdiği bölgeleri "işgal altında" değil, "tartışmalı" olarak nitelendiren İsrail, Filistinlilere yönelik ihlallerinin, inşa ettiği Yahudi yerleşim yerlerinin yasa dışı olmadığını ve sözleşmeyi ihlal etmediğini öne sürüyor. Filistin ise sözleşmeye 2 Nisan 2014 itibarıyla taraf olduğunu açıklamıştı.