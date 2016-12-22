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İsrail polisi Arap Milletvekili Gattas'ı gözaltına aldı

- Arap asıllı Milletvekili Gattas, bugün dokunulmazlığının kaldırılmasının ardından İsrail polisince gözaltına alındı

İsrail polisi Arap Milletvekili Gattas'ı gözaltına aldı

KUDÜS (AA) - İsrail polisinin, İsrail parlamentosu Knesset'teki dokunulmazlığı kaldırılan Arap milletvekili Basil Gattas'ı, hile yapmak ve güvenliği ihlal etmek suçlamasıyla gözaltına aldığı bildirildi.

İsrail Polis Sözcüsü Micky Rosenfeld, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Gattas'ın, hile yapmak ve güvenliği ihlal etmenin yanı sıra Filistinli tutuklulara yasa dışı yollardan telefon temin etme suçlamasıyla gözaltına alındığını belirtti.

İsrail Parlamentosu Knesset'te bugün düzenlenen oturumda, Arap milletvekili Gattas'ın dokunulmazlığının kaldırılması oy birliğiyle kabul edilmişti.

Dokunulmazlığının kaldırılması İsrail polisinin Gattas'ı sorgulamasına ve suçlu bulunması halinde tutuklanmasına olanak sağlıyordu.

İsrail polisi, Knesset'te Arap milletvekili Basil Gattas'a "Filistinli tutuklulara yasa dışı yoldan cep telefonu temin ettiği" suçlamasıyla yurt dışına çıkış yasağı getirmişti.

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