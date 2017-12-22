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İsrail polisi gazetecilere saldırdı

KUDÜS (AA) - İsrail polisi cuma namazı sonrası işgal altındaki Doğu Kudüs’ün etrafı surlarla çevrili Eski Şehir bölgesinde aralarında Anadolu Ajansı’nın (AA) Kameramanı Mustafa el-Haruf’un ve AA’nın serbest (freelancer) gazeteci...

İsrail polisi gazetecilere saldırdı

KUDÜS (AA) - İsrail polisi cuma namazı sonrası işgal altındaki Doğu Kudüs’ün etrafı surlarla çevrili Eski Şehir bölgesinde aralarında Anadolu Ajansı’nın (AA) Kameramanı Mustafa el-Haruf’un ve AA’nın serbest (freelancer) gazeteci foto muhabiri Mahmud İbrahim’in de bulunduğu bazı gazetecileri darp etti.

İsrail polisi Eski Şehir bölgesinin Mescid-i Aksa’dan Şam Kapısı’na uzanan El-Vad yolunda gösteri düzenlemek isteyen Filistinli bir gruba fiziksel müdahalede bulundu.

İsrail polisi bu sırada görevlerini yapan AA Kameramanı Haruf ile AA’nın serbest foto muhabiri İbrahim’in de aralarında bulunduğu bazı gazetecileri darp etti.

Haruf AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail polisinin, göstericilere yapılan müdahaleyi görüntülemeye çalıştığı sırada kendisini şiddetle darp ettiğini belirtti.

Görgü şahitlerine göre, olaya müdahale eden İsrail polisinin aralarında gazeteci foto muhabiri Emin Siyam’ın da bulunduğu 3 Filistinliyi gözaltına aldığı ifade edildi.

İsrail polisinden konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

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FilistinIsrailIşgal Altındaki Doğu KudüsMescid-i Aksa
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