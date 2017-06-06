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İsrail polisinin açtığı ateş sonucu ölen Filistinli genç defnedildi

KUDÜS (AA) - İsrail'in kuzeyindeki Kefr Kasım beldesinde çıkan olaylarda, İsrail polisinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden Filistin asıllı İsrail vatandaşı Ahmed Taha toprağa verildi. Beldede düzenlenen törene çok sayıda Filistinlinin...

İsrail polisinin açtığı ateş sonucu ölen Filistinli genç defnedildi

KUDÜS (AA) - İsrail'in kuzeyindeki Kefr Kasım beldesinde çıkan olaylarda, İsrail polisinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden Filistin asıllı İsrail vatandaşı Ahmed Taha toprağa verildi.

Beldede düzenlenen törene çok sayıda Filistinlinin yanı sıra aralarında Ahmed et-Tıybi'nin de bulunduğu İsrail meclisindeki (Knesset) bazı Arap milletvekilleri ile Filistin kanaat önderleri katıldı.

Ahmed Taha'nın (20) cenazesi törenin ardından Kefr Kasım'da toprağa verildi.

İsrail'in resmi İstatistik Merkezinin verilerine göre İsrail'de 1 milyon 400 bini aşkın Arap yaşıyor. Bu, 8 milyon olan toplam nüfusun yüzde 20'sine tekabül ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
IsrailKefr Kasım
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