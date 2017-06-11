İsrail polisinin Filistinli genci öldürmesi

KUDÜS (AA) - İsrail'in kuzeyindeki Kefr Kasım beldesinde toplanan binlerce Filistinli, İsrail askerlerinin Salı günü "Ahmed Taha" isimli Filistinli genci öldürmesini protesto etti.

İsrail'deki Arap Vatandaşları İzleme Yüksek Komitesi'nin çağrısı üzerine düzenlenen ve İsrail Parlamentosu Knesset'teki Arap milletvekillerinin de katıldığı gösteride, Filistin bayraklarının yanı sıra İsrail polisinin sorumluluğunu yerine getirmesini isteyen pankartlar açıldı.

Göstericiler ayrıca, polisin Arap vatandaşlarına karşı uyguladığı şiddet de dahil olmak üzere tüm şiddet şekillerini kınayan sloganlar attı.

Filistin asıllı İsrail vatandaşı Taha (20), 6 Haziran'da İsrail'in kuzeyindeki Kefr Kasım beldesinde çıkan olaylarda polisin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetmişti.

İsrail'in resmi İstatistik Merkezi'nin verilerine göre, İsrail'de 1 milyon 400 bini aşkın Arap yaşıyor. Bu, toplam 8 milyonluk ülkenin yüzde 20'sine tekabül ediyor.