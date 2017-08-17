İsrail son yıllarda 100'e yakın askeri konvoyu vurdu

KUDÜS (AA) – İsrail ordusunun son yıllarda Suriye sahasında varlık gösteren başta Hizbullah olmak üzere çeşitli gruplara silah taşıyan 100'e yakın askeri konvoyu vurduğu belirtildi.

İsrail'in eski Hava Kuvvetleri Komutanı Amir Eshel, Haaretz gazetesine verdiği röportajda, "İsrail son 5 yıl içinde Hizbullah'a ve diğer cephelerdeki gruplara silah taşıyan konvoylara onlarca saldırı düzenledi.” dedi. Eshel, söz konusu saldırıların 100'e yakın olduğunu aktardı.

Ülkeyi savaşa sürüklememek için çok hassas hareket ettiklerini söyleyen İsrailli eski komutan, "Ortadoğu’da savaşa sürüklenmek kolaydır. Ordu, Hizbullah'a giden silah konvoylarına yönelik hamlelerinde hata yapsaydı İsrail kolayca savaşa sürüklenebilirdi." ifadelerini kullandı.

Eshel, İsrail ordusunun son dönemde geliştiğine vurgu yaparak, "Hava Kuvvetlerimiz son yıllarda hücum yeteneklerini daha da arttırdı. Birkaç yıl içinde hassas istihbarat yardımıyla hedeflere saldırma yeteneği dört-beş katına çıkmıştır." diye konuştu.

İsrail ordusu ve İsrailli kaynakların daha önce yayımladığı birçok raporda, İsrail Hava Kuvvetleri'nin Suriye'de Lübnan Hizbullahı'na silah taşıyan konvoyları hedef aldığı kaydedilmişti.

İsrail, ayrıca iç savaşın başladığı 2011 yılından bu yana zaman zaman Suriye ve Golan Tepeleri'nden topraklarına roket atıldığını ileri sürerek, İran destekli Hizbullah güçlerine ve rejime ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.