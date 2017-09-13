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İsrail, Uluslararası Af Örgütüne karşı önlem alıyor

- Örgüte bağışta bulunanların vergiden muaf tutulması uygulamasını sonlandıran İsrail hükümetinin, başka önlemler de alacağı belirtildi - İsrail'in bu adımı, uluslararası kuruluşun Yahudi yerleşim birimlerinde üretilen ürünlerin boykot edilmesi için başlattığı kampanyanın ardından geldi

İsrail, Uluslararası Af Örgütüne karşı önlem alıyor

KUDÜS (AA) - İsrail hükümetinin, işgali altındaki Filistin topraklarında inşa ettiği Yahudi yerleşim birimlerine karşı kampanya başlatan Uluslararası Af Örgütüne yönelik bazı önlemler almaya karar verdiği bildirildi.

İsrail'in Haaretz gazetesinin haberinde, İsrail Maliye Bakanlığının, Londra merkezli Uluslararası Af Örgütüne bağışta bulunan İsraillilerin vergiden muaf tutulmasına ilişkin uygulamaya son vermeye başladığı belirtildi ancak hükümetin örgüte yönelik atacağı diğer adımlara ilişkin bilgi verilmedi.

Haberde, İsrail hükümetinin örgüte yönelik söz konusu adımının, bu uluslararası kuruluşun Yahudi yerleşim birimlerinde üretilen ürünlerin boykot edilmesi için başlattığı kampanyanın ardından geldiği ifade edildi.

Maliye Bakanlığının, kuruluşun ülkedeki temsilcilerini ifadeye çağırdığı da aktarılan haberde, İsrail'in 2011'de kendisinin aleyhinde boykot çağrısı yapanlara yönelik yürürlüğe koyduğu kanunu ilk kez fiilen uygulanacağı kaydedildi.

İsrail Maliye Bakanlığı, uluslararası insan hakları örgütlerine mali yardım ve bağışta bulunan İsraillileri vergiden muaf tutuyor.

Uluslararası Af Örgütü tarafından daha önce yapılan açıklamada, "Dünyanın yarım asırdır işgaline ve ihlallerine maruz kaldığı İsrail'in Yahudi yerleşim birimlerinde üretilen ürünleri yasaklaması gerekir." ifadesine yer verilmişti.

Doğu Kudüs ve Batı Şeria, 1967'den bu yana İsrail tarafından işgal altında tutuluyor. İşgal altındaki Doğu Kudüs'te 200 bin, Batı Şeria'da ise 400 bini aşkın Yahudi yerleşimci bulunuyor. Uluslararası hukuka göre, bu bölgelerdeki tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

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FilistinIsrailUluslararası Af Örgütü
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