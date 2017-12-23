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İsrail UNESCO'dan çekilecek

İsrail Başbakanı Netanyahu, örgütteki daimi temsilcisine İsrail'in UNESCO'dan gelecek yıl çekileceğini resmi olarak bildirmesi talimatı verdi.

İsrail UNESCO'dan çekilecek

KUDÜS (AA) - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'ndeki (UNESCO) daimi temsilcisine İsrail'in UNESCO'dan çekileceğini resmi olarak bildirmesi talimatı verdiği bildirildi.

İsrail merkezli Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, Netanyahu, örgütteki daimi temsilcisi Carmel Shama Hacohen'e İsrail'in UNESCO'dan gelecek yıl çekileceğini resmi olarak bildirmesi talimatı verdi.

UNESCO, 18 Ekim 2016’da aldığı kararla Kudüs’teki Mescid-i Aksa’nın "Yahudilikle bir bağının olmadığını" ilan etmişti.

Netanyahu, Ekim 2017'de yaptığı yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanlığına "ABD'nin benzer kararına paralel olarak UNESCO'dan çekilmek için hazırlık yapılması" talimatı verdiğini belirtmişti.

ABD Başkanı Trump, 6 Aralık'ta Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıdığını ve ABD Büyükelçiliğinin Tel Aviv'den Kudüs'e taşınması talimatı verdiğini açıklamıştı.

Türkiye'nin girişimleriyle hazırlanan ve Trump'ın Kudüs kararını eleştiren karar tasarısı, dün BM Genel Kurulunda ABD'nin tehditlerine rağmen yapılan oylamada 9'a karşı 128 oyla kabul edilmiş, oylamada 35 ülke ise çekimser kalmıştı.

Muhabir: Said İbicioğlu

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