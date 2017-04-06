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İsrail Ürdünlü askerlerin kemiklerini teslim etti

- Arap- İsrail savaşı sırasında ölen Ürdünlü askerlerin kemikleri 50 yıl sonra Ürdün makamlarına teslim edildi

İsrail Ürdünlü askerlerin kemiklerini teslim etti

KUDÜS (AA) - İsrail makamları, 1967'deki Arap-İsrail savaşı sırasında hayatını kaybeden ve işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Sur-Bahir bölgesinde metfun oldukları sonradan anlaşılan üç askerin kemiklerini Ürdün makamlarına teslim etti.

İsrail devlet radyosunda yayınlanan habere göre, İsrail makamları, daha önce Ürdün Dışişleri Bakanlığına bildirdiği 3 askerin kemiklerini yetkililere teslim etti.

Sur-Bahir bölgesinde geçen ay yapılan kazılar sırasında Ürdünlü olduğu anlaşılan 3 askerin kemiklerinin bulunduğunu duyuran İsrail makamları, Ürdün tarafıyla teslim işlemleri için diplomatik çalışma başlatmıştı.

İsrail, 1967'de yaşanan Arap-İsrail savaşında Ürdün'ün kontrolünde bulunan Batı Şeria ile Doğu Kudüs'ü işgal etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Arap-İsrailIsrailÜrdün
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