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İsrail vatandaşı 7 Filistinli gözaltına alındı

- İsrail iç istihbarat servisi Şin-Bet, suikaste uğrayan Kassam Tugayları komutanlarından Fukaha'nın intikamını almak için plan yaptıklarını öne sürdüğü 7 kişiyi yakaladı

İsrail vatandaşı 7 Filistinli gözaltına alındı

KUDÜS (AA) - İsrail iç istihbarat servisi Şin-Bet, İsrailli üst düzey bir güvenlik görevlisine suikast hazırlığında olduğunu iddia ettiği 7 İsrail vatandaşı Filistinliyi gözaltına aldı.

Şin-Bet'ten yapılan yazılı açıklamada, martta Gazze'de suikast sonucu hayatını kaybeden Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları komutanlarından Mazin Fukaha'nın intikamını almak için plan yaptıkları öne sürülen İsrail vatandaşı 7 Filistinlinin gözaltına alındığı belirtildi.

İsrail'in kuzeyindeki Celculiye beldesi sakinlerinden olan 7 kişiden birinin 2014'te Gazze'ye yaptığı ziyaret sırasında Hamas'ın saflarına katıldığı öne sürülen açıklamada, bu kişilerin, Nisan 2017'de de Gazze'den gelen talep üzerine İsrailli üst düzey bir güvenlik görevlisine suikast düzenleme planı yaptıkları iddia edildi.

Gözaltına alınanlardan kimlik bilgilerine yer verilen 4 Filistinli hakkında "terörle mücadele yasasının hükümleri uyarınca büyük suç işleme" suçlamasıyla iddianame hazırlandığı bildirilen açıklamada, diğer 3 kişinin ise "illegal silah bulundurma" şüphesiyle mahkemeye sevk edildiği kaydedildi.

İsrail ile 2011'de imzalanan esir takası anlaşmasıyla serbest bırakılan Kassam Tugayları komutanlarından Mazin Fukaha, 24 Mart'ta Gazze'nin güneyindeki Tel el-Heva bölgesinde uğradığı suikast sonucu yaşamını yitirmişti.

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IsrailKassam TugaylarıMazin FukahaŞin-Bet
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