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İsrail vatandaşı Filistinliler beldelerine gelen Netanyahu’yu protesto etti

NASIRA (AA) - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkenin kuzey bölgesindeki Nasıra kentine bağlı Ayn Mahil beldesine yaptığı ziyarette, İsrail vatandaşı Filistinliler tarafından protesto edildi. Beldenin girişinde "Ayn Mahil milli...

İsrail vatandaşı Filistinliler beldelerine gelen Netanyahu’yu protesto etti

NASIRA (AA) - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkenin kuzey bölgesindeki Nasıra kentine bağlı Ayn Mahil beldesine yaptığı ziyarette, İsrail vatandaşı Filistinliler tarafından protesto edildi.

Beldenin girişinde "Ayn Mahil milli davasına ihanet etmez" şeklinde slogan atan yüzlerce Filistinli, İsrail Başbakanı Netanyahu’yu, üzerinde "Netanyahu’ya ikramda bulunmak bizi şereflendirmez", "Ayn Mahil, ırkçılara ikramda bulunmayı kabul etmez" ve "Kudüs Filistin’in başkentidir, Kudüs bizi birleştiriyor" ifadelerinin yer aldığı afişlerle karşıladı.

İsrail polisi de beldenin girişinde Netanyahu’nun ziyareti öncesi geniş güvenlik önlemleri aldı.

İsrail'in Filistinli vatandaşlarını temsil eden Yüksek Arap Takip Komitesi Başkanı Muhammed Bereket de gösteride yaptığı konuşmada, “Bu büyük topluluğu ve birlikteliği selamlıyorum. Biz bir halkız ve Arap Filistin halkının canlı ve bölünmez bir parçasıyız. İşte Ayn Mahil’in aydınlık yüzü budur, milli kimliğimize ve şehitlerimizin kanına sahip çıktınız.” dedi.

Netanyahu’nun ofisinden daha önce yapılan açıklamada, Netanyahu’nun Ayn Mahil’in gelişimini sağlamak üzere köye gideceği belirtilmiş ve burada bazı projeleri açıklayacağı kaydedilmişti.

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