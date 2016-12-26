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İsrail'de Arap milletvekilinin gözaltı süresi 2 gün uzatıldı

KUDÜS (AA) - İsrail'de, Filistinli tutuklulara "yasa dışı yoldan cep telefonu temin etmek" ile suçlanan Arap milletvekili Basil Gattas'ın gözaltı süresinin uzatıldığı bildirildi.İsrail polisinden yapılan açıklamada, Rişon LeTsiyon bölgesindeki...

İsrail'de Arap milletvekilinin gözaltı süresi 2 gün uzatıldı

KUDÜS (AA) - İsrail'de, Filistinli tutuklulara "yasa dışı yoldan cep telefonu temin etmek" ile suçlanan Arap milletvekili Basil Gattas'ın gözaltı süresinin uzatıldığı bildirildi.

İsrail polisinden yapılan açıklamada, Rişon LeTsiyon bölgesindeki İsrail Sulh Mahkemesinin kararıyla milletvekili dokunulmazlığının kaldırılmasının ardından polis sorgusuna başlanan Gattas'ın gözaltı süresinin 2 gün daha uzatıldığı kaydedildi.

Filistinli tutuklulara "yasa dışı yoldan cep telefonu temin ettiği" iddiaları üzerine, Gattas'ın perşembe günü gözaltına alınarak sorgulandığını bildirilmişti. Milletvekilinin resmi gözaltı gerekçesi "hilecilik yapmak ve asayişi bozmak" olarak açıklanmıştı.

Dokunulmazlığı İsrail parlamentosu Knesset'te oy birliğiyle kaldırılan Gattas'a İsrail polisi de yurt dışına çıkış yasağı getirmişti.

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