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İsrail'de Arap milletvekilinin gözaltı süresi 4 gün uzatıldı

KUDÜS (AA) - İsrail'de, Filistinli tutuklulara "yasa dışı yoldan cep telefonu temin etmek" ile suçlanan Arap milletvekili Basil Gattas'ın gözaltı süresinin uzatıldığı bildirildi.İsrail devlet radyosunun haberine göre, milletvekili dokunulmazlığının...

İsrail'de Arap milletvekilinin gözaltı süresi 4 gün uzatıldı

KUDÜS (AA) - İsrail'de, Filistinli tutuklulara "yasa dışı yoldan cep telefonu temin etmek" ile suçlanan Arap milletvekili Basil Gattas'ın gözaltı süresinin uzatıldığı bildirildi.

İsrail devlet radyosunun haberine göre, milletvekili dokunulmazlığının kaldırılmasının ardından dün polis sorgusuna başlanan Gattas'ın gözaltı süresi mahkeme kararıyla dört gün uzatıldı.

İsrail polisi, Filistinli tutuklulara "yasa dışı yoldan cep telefonu temin ettiği" iddiaları üzerine, Gattas'ın dün gözaltına alınarak sorgulandığını bildirmişti. Resmi gözaltı gerekçesi "hilecilik yapmak ve asayişi bozmak" olarak açıklanmıştı.

Arap milletvekilinin dokunulmazlığı da dün İsrail parlamentosu Knesset'te oy birliğiyle kaldırılmıştı.

Gattas, "dokunulmazlığının kısmen kaldırılması" yönünde talepte bulunmasının ardından kendisine isnat edilen suçlamalarla yüzleşebileceği için bunu kabul ettiğini açıklayarak, parlamentoda "kışkırtıcı ve faydasız" bir oturum daha yapılmasına fırsat vermek istemediğini ifade etmişti.

İsrail polisi daha önce de Gattas hakkında yurt dışına çıkış yasağı koymuştu.



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Basil GattasFilistinIsrail
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