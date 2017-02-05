TEL AVİV (AA) - İsrail'in başkenti Tel Aviv'de Araplar ve İsrailliler, "herkes arasında eşitlik" talebiyle gösteri yaptı.



Tel Aviv'de toplanan yüzlerce İsrailli ve Arap, Başbakan Binyamin Netanyahu'ya ve Filistinlilerin evlerini yıkma politikasına tepki göstererek, eşitlik istedi.



İşgali reddeden, barış ve eşitliği savunarak ırkçılığa karşı çıkan İsrailliler ve Filistinlilerin yer aldığı "Yahudi ve Arap Beraber" grubunun çağrısıyla düzenlenen gösteriye, İsrail parlamentosu Knesset'teki Birleşik Arap Listesi Başkanı Eymen Avde ve bazı Arap milletvekilleri de katıldı.



Göstericiler, ellerinde "Eşitlik", "Faşizme karşıyız", "Hükümet halka karşı olursa halk da hükümete karşı olur", "Onlar yıkar, biz yaparız" yazılı pankartlar taşıdı.



"Yahudi ve Arap Beraber" grubunun sosyal paylaşım sitesi Facebook'taki hesabından yapılan yazılı açıklamada da "Netanyahu ve çevresi, aramızda ayrımcılık çıkaran işler yapıyor. Biz alternatif sunmak, adalet ve eşitlik istemek için buradayız." ifadeleri kullanıldı.



Açıklamada, Netanyahu hükümetine, kin, nefret, yıkım ve ölüme karşı bir alternatif sunulması gerektiği belirtilerek, "Çoğumuz evlerimizde boş boş oturuyor ve umutsuzluğa düşüyoruz. Bu gösteri, umut göstergesi. Bu ülkede yaşayan herkes arasında eşitlik sağlanması için bir adım." vurgusu yapıldı.