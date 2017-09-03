İsrail’de Netanyahu karşıtı gösteri

PETAH TİKVA (AA) - İsrail'de, Başbakan Binyamin Netanyahu hakkında yürütülen "yolsuzluk" soruşturmasının hızlandırılması talebiyle gösteri düzenlendi.

İsrail basınında yer alan haberlere göre, İsrail Başsavcısı Avichai Mendelblit'in Petah Tikva kentindeki evinin önünde toplanan yüzlerce gösterici, Netanyahu hakkında yürütülen soruşturmanın hızlandırılmasını istedi.

Gösteride İsrail’in ana muhalefeti Siyonist Blok’tan Milletvekili Erel Margalit’in de bulunduğu belirtilen haberlerde, göstericilerin Netanyahu hakkında yürütülen soruşturmanın hızlandırılarak bir an önce sonlandırılmasını ve yargılanmaya başlamasını talep ettiği ifade edildi.

İsrail Devlet Radyosunun, adını açıklamadığı İsrail yargı makamlarından bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, Netanyahu hakkında yürütülen soruşturmada, bir medya patronuyla kendi lehine yayın yapması için pazarlık yaptığı ve rüşvet verdiğine ilişkin iddiaları kanıtlayan güçlü delillerin olduğu bilgisine yer verilmişti.

Öte yandan İsrail’in Kanal 10 televizyonu da İsrail Başsavcısı Mendelblit'in ayrıca Netanyahu’nun eşi Sara Netanyahu’nun "kamu mallarını kendi kişisel çıkarları yönünde harcadığı" iddiaları hakkında yürüttüğü soruşturmayı 10 gün içinde sonlandıracağı ve hazırlayacağı iddianameyi yetkili mercilere sunacağını kaydetmişti.

Netanyahu, uzun süredir hakkında devam eden birden fazla yolsuzluk davası ile karşı karşıya bulunuyor. İsrail kamuoyundan ve siyasetçilerden Netanyahu’ya istifa çağrıları yükseliyor.

İsrail polisine geçen ay ifade veren Netanyahu’nun, hakkında rüşvet ve yolsuzluk iddiasıyla birçok kez ifadesi alınmıştı.

Netanyahu'nun yolsuzluk yaptığının kesinleşmesi durumunda görevinden istifa etmesi gerekiyor.

Yolsuzluk iddialarını reddeden Netanyahu ise ülkedeki medya kuruluşlarını "liderliğini yaptığı Likud Partisi hükümetini düşürmeye çalışmakla" suçluyor.

Başbakan Netanyahu'nun hakkında devam eden soruşturmalar, "iş adamlarından uygunsuz para alması, bir medya patronuyla kendi lehine yayın yapması için pazarlık yapması ve Almanya'dan alınan denizaltılarda adının yolsuzluğa karışması" şeklinde sıralanıyor.